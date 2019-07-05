2019-07-05T10:13:35+03:00
Общество

В Туле возродили производство легендарного мотороллера «Муравей»

Анна ЖУКОВА
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О запуске серийного производства объявил тульский Машзавод. Новый образец будет оснащён гибридным двигателем. Также «Муравей» модели ВТС-1 получил стеклопластиковую кабину. Стоимость «Муравья» составляет около миллиона рублей. Правда пока это лишь внутризаводской транспорт – электротележка, на которой по территории завода перевозят различные грузы.

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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