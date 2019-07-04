На участке улицы Тимирязева в Туле запретят остановку

4 Июль 17:49 2019-07-04T17:49:11+03:00

Запрет остановки и стоянки будет введен в действие с 23 июля

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На участке от ул. Л. Толстого до ул. Жаворонкова по нечетной стороне по ул. Тимирязева в Туле запретят остановку.

Решение об установке соответствующих дорожных знаков принято администрацией города для обеспечения безопасности дорожного движения, а также обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

Запрет остановки и стоянки будет введен в действие с 23 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU