Алексей Дюмин поздравил победителей «Дельфийских игр - 2019»
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил победителей «Дельфийских игр - 2019». Сборная региона завоевала 3 золотые медали. Их обладателями стали:
- детский народный фольклорный ансамбль «Ладушки»;
- Екатерина Корочкина в номинации «Художественные ремесла»;
- Влада Андрияненко в номинации «Народные инструменты».
Серебряную медаль в номинации «Классический танец» завоевал Денис Завьялов. Святослав Кайзер получил диплом в номинации «Домра».
- Это ваша общая победа. Уверен, что она станет примером для всех одаренных ребят Тульской области. Мы гордимся вами, и, конечно, будем и в дальнейшем помогать молодёжи раскрывать её потенциал, - подчеркнул Алексей Дюмин.
Глава региона поручил министру культуры Тульской области Татьяне Рыбкиной определить, как поощрить школы и колледжи, чьи воспитанники показали лучшие результаты.
ИСТОЧНИК KP.RU