4 Июль 17:45 2019-07-04T17:45:10+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил победителей «Дельфийских игр - 2019». Сборная региона завоевала 3 золотые медали. Их обладателями стали:

- детский народный фольклорный ансамбль «Ладушки»;

- Екатерина Корочкина в номинации «Художественные ремесла»;

- Влада Андрияненко в номинации «Народные инструменты».

Серебряную медаль в номинации «Классический танец» завоевал Денис Завьялов. Святослав Кайзер получил диплом в номинации «Домра».

- Это ваша общая победа. Уверен, что она станет примером для всех одаренных ребят Тульской области. Мы гордимся вами, и, конечно, будем и в дальнейшем помогать молодёжи раскрывать её потенциал, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона поручил министру культуры Тульской области Татьяне Рыбкиной определить, как поощрить школы и колледжи, чьи воспитанники показали лучшие результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU