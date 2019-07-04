Евгений Авилов провел встречу с тульскими блогерами

4 Июль 17:21 2019-07-04T17:21:57+03:00

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Глава администрации Тулы Евгений Авилов провел встречу с блогерами. В неформальной обстановке были затронуты актуальные городские вопросы.

Среди важных вопросов, прозвучавших на встрече, – перемены, которые ждут общественный транспорт, ревитализация исторического центра, ремонт дорог, благоустройство, строительство второй очереди Восточного обвода, сохранение памятников архитектуры, обустройство велодорожек, реконструкция Центрального рынка и другие. Блогеры поблагодарили Евгения Авилова за те перемены, что происходят в городе.

- Мы открыты для предложений и замечаний туляков, все они будут отработаны. Смело делитесь своими идеями! И спасибо вам за активную жизненную позицию! – поблагодарил блогеров Евгений Авилов.

ИСТОЧНИК KP.RU