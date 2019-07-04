СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-04T16:21:45+03:00

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В Кремлевском саду Тулы мужчина избил 10-летнего ребенка. ЧП произошло вечером 3 июля. Мужчина ринулся защищать своего 6-летнего сына после того как увидел, что его пинает старший мальчик.

По словам очевидцев, несколько ударов пришлись в лицо. От этого у ребенка тут же появились синяки. Мужчину скрутили прохожие. По некоторым данным, у 6-летнего мальчика нет ни одной ссадины.

В дело уже вмешалась полиция. Сотрудники ведомства задержали 38-летнего туляка и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU