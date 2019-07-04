Жительница Тульской области лишилась 65 тысяч рублей из-за банковских мошенников

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-04T16:10:42+03:00

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В Суворове местная жительница лишилась 65 тысяч рублей из-за банковских мошенников.

В Новомосковске их жертвой также стала 59-летняя женщина. Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил о необходимости продиктовать реквизиты банковской карты якобы для ее защиты от несанкционированного доступа. Получив необходимую информацию, собеседник прекратил разговор.

Позднее женщина обнаружила, что с ее карты списали 14 169 рублей. Когда она поняла, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию.

Полицейские выясняют детали происшествий и принимают меры для установления личности и местонахождения злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU