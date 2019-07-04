Туляк попался на краже бензиновых триммеров из сарая
Подозреваемый заключен под стражу
Изменить размер текста:
Туляк попался на краже двух бензиновых триммеров из сарая. В полицию обратился с заявлением житель деревни Варфоломеево. Он рассказал, что кражу злоумышленник совершил, повредив дверь.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержали безработного и ранее судимого 40-летнего жителя деревни Ильино. Его доставили в дежурную часть отдела полиции. Злоумышленник сознался в содеянном.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU