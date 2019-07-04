Юрий Цкипури: Туламашзавод – предприятие, известное во всем мире

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-04T14:57:04+03:00

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В Туле проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию создания Туламашзавода. 4 июля состоялось торжественное открытие пространственной скульптурной композиции «Всем поколениям машиностроителей – прошлым, настоящим и будущим – идущим через заводские проходные».

Поздравляя собравшихся с юбилеем, мэр Тулы отметил, что с Туламашзаводом его многое связывает: в 1974 году трудовую деятельность он начал на предприятии цеховым врачом.

– Славными страницами истории завода гордится не только коллектив, но и все туляки. Ведь биография предприятия неразрывно связана с героической летописью Тулы. На фронте и в тылу тульские машиностроители достойно выполняли свой долг. С честью выдержав испытание войной и эвакуацией, завод возродился за короткое послевоенное время, стал выпускать гражданскую продукцию. Не сдалось предприятие и в лихие 90-е, когда экономика переживала спад. Сегодня Туламашзавод – это бренд, известный во всем мире, – отметил Юрий Цкипури.

Градоначальник подчеркнул, что компания – не только образец успешной адаптации к современным условиям, но и пример социально ответственного бизнеса.

– Коллектив завода оказывает поддержку в благоустройстве нашего города. Памятник сотрудникам НКВД в Кремлевском сквере, скульптура Левши у моста через Упу, композиции «Лебеди» и «Ежики», мемориальный комплекс «Подвиг трудовой» и памятник юным тулякам-оружейникам украсили общественные пространства, – сказал мэр. – Сегодня завод дарит городу еще одну композицию, символизирующую связь поколений заводчан. Уверен, новое творение тульских машиностроителей со временем станет еще одним популярным арт-объектом.

ИСТОЧНИК KP.RU