В Туле на пересечении пр. Ленина и ул. Циолковского водитель "BMW" сбил велосипедистку

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-04T12:57:30+03:00

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3 июля в 10.15 на пересечении проспекта Ленина и улицы Циолковского в Туле произошло ДТП. 42-летний мужчина на автомобиле «BMW 730», по предварительным данным, при повороте налево не пропустил велосипедистку и наехал на нее. В результате ДТП 16-летняя девушка была госпитализирована в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU