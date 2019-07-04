В Туле на пересечении пр. Ленина и ул. Циолковского водитель "BMW" сбил велосипедистку
16-летнюю девушку госпитализировали в больницу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
3 июля в 10.15 на пересечении проспекта Ленина и улицы Циолковского в Туле произошло ДТП. 42-летний мужчина на автомобиле «BMW 730», по предварительным данным, при повороте налево не пропустил велосипедистку и наехал на нее. В результате ДТП 16-летняя девушка была госпитализирована в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU