В Тульской области полыхала квартира: эвакуировали пять человек
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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4 июля в Новомосковске на ул. Пушкина, 19 загорелась квартира в трехэтажном доме. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 10:12.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 10:22.
В результате происшествия никто не пострадал, частично сгорела мебель в комнате. Из дома эвакуировали 5 человек. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU