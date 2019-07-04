Юрий Цкипури обсудил с жителями участие в программе «Народный бюджет–2020»

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-04T11:35:17+03:00

Прием заявок уже начался и продлится до 31 августа

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Глава города Юрий Цкипури обсудил с туляками участие в программе «Народный бюджет–2020». Встреча с жителями дома № 20а по улице Смидович состоялась 3 июля. Инициативная группа предложила установить во дворе детскую площадку и провести благоустройство придомовой территории.

Юрий Цкипури отметил, что прием заявок уже начался и продлится до 31 августа. В этом году снижен процент софинансирования для жителей – всего 10 % от стоимости проекта (для проектов стоимостью до 5 млн рублей) и 15 % для проектов от 5 до 8 млн рублей. После определения с видами работ и оформления решения общего собрания, документы подаются в территориальное управление по округу, и заявка размещается на портале «Открытый регион 71».

– Программа «Народный бюджет» доказала свою эффективность. С каждым годом растет число заявок, расширяется спектр работ. Это яркий пример командного решения насущных вопросов благодаря привлечению средств бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований и собственных средств населения. – считает мэр Тулы. – Важно, что работы на объектах ведутся непосредственно под контролем туляков, администрации Тулы, депутатов.

Градоначальник пообещал собственникам жилья оказать необходимую помощь в оформлении документов. Он предложил сформировать заявку, затем активно проголосовать за нее на портале «Открытый регион». Подробности об участии в программе «Народный бюджет» можно найти на портале www.or71.ru

Туляки также узнали об участии в программе «Формирование современной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU