Губернатор Тульской области помог инвалиду-колясочнику решить жилищную проблему

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-04T11:28:20+03:00

Алексей Дюмин встретился с жителем, который ранее направил ему обращение

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин помог инвалиду-колясочнику решить проблему с жильем. 3 июля в ходе рабочей поездки глава региона провел встречу по обращению жителя Ефремова.

Мужчина рассказал, что живет на 4 этаже в доме без лифта и уже неоднократно обращался в различные инстанции. Однако, согласно заключению комиссии, адаптация имеющегося жилья не представляется возможной. Создать доступные условия можно при строительстве частного дома.

В Ефремове есть земельный участок под строительство. Местная администрация готова оказать содействие. К дому подведут коммуникации. Все работы выполнят за счет внебюджетных средств.

По региональной программе на внутреннюю адаптацию дома предусмотрена выплата в размере не более 500 тыс. рублей.

Губернатор поручил помочь мужчине при продаже его недвижимости и приступить к строительству дома.Также жителю Ефремова окажут помощь в приобретении строительных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU