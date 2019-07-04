2019-07-04T10:47:10+03:00
Происшествия

В Туле экс-заместитель главного врача психиатрической больницы получил срок за халатность

В результате его бездействия получила травмы санитарка
Мария ВЛАСОВА
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Суд вынес обвинительный приговор 62-летнему бывшему заместителю главного врача психиатрической больницы по хозяйственным вопросам. Он признан виновным в халатности.

Установлено, что мужчина знал об аварийном состоянии чердачных перекрытий и кровли здания лечебного корпуса. Однако не организовал оформление необходимых документов для заключения договора со специализированной организацией на обследование и оценку конструкций здания.

В результате его бездействия 12 марта 2018 года обрушилась часть чердачного перекрытия здания. Санитарка получила телесные повреждения, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил мужчине 2 года лишения свободы в колонии–поселении. Также на 2 года его лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в учреждениях здравоохранения, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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