2019-07-03T17:46:46+03:00
Общество

Туляки отметят День семьи, любви и верности на Казанской набережной

В этот день запланированы мастер-классы по плетению головных венков из ромашек
Мария ВЛАСОВА
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Туляки отметят День семьи, любви и верности на Казанской набережной. 8 июля с 18.00 до 19.00 на главной сцене для жителей и гостей города пройдет праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города Тулы. Также запланированы мастер-классы по плетению головных венков из ромашек.

Отметим, что праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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