2019-07-03T17:09:10+03:00
Общество

В Тульской области Роспотребнадзор обнаружил нарушения на "Воловском бройлере"

Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области Роспотребнадзор обнаружил нарушения в птицеводческом и птицеперерабатывающем предприятии ООО «Воловский бройлер».

По результатам проверки установлены нарушения обязательных требований к использованию источников питьевого и хозяйственного водоснабжения; несоблюдение условий сбора и вывоза твердых бытовых отходов; несвоевременное проведение текущего ремонта производственных помещений; несоответствие выпускаемой продукции по физико-химическим показателям; нанесение на потребительскую упаковку недостоверной информации о дате изготовления выпускаемой продукции; несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к физическим факторам на рабочих местах.

В отношении юридического лица, ответственных должностных лиц и работников предприятия возбуждены дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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