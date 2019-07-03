В Тульской области Роспотребнадзор обнаружил нарушения на "Воловском бройлере"
В Тульской области Роспотребнадзор обнаружил нарушения в птицеводческом и птицеперерабатывающем предприятии ООО «Воловский бройлер».
По результатам проверки установлены нарушения обязательных требований к использованию источников питьевого и хозяйственного водоснабжения; несоблюдение условий сбора и вывоза твердых бытовых отходов; несвоевременное проведение текущего ремонта производственных помещений; несоответствие выпускаемой продукции по физико-химическим показателям; нанесение на потребительскую упаковку недостоверной информации о дате изготовления выпускаемой продукции; несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к физическим факторам на рабочих местах.
В отношении юридического лица, ответственных должностных лиц и работников предприятия возбуждены дела.
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