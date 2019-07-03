2019-07-03T15:59:15+03:00
Спорт

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал автобус академии ПФК «Арсенал»

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал автобус академии ПФК «Арсенал». Обращаясь к юным футболистам, глава региона отметил, что академия была создана всего год назад, но уже в прошедшем сезоне ребята показали прекрасный результат и стали лучшими среди сверстников в ЦФО. Новый автобус позволит комфортно и безопасно посещать турниры в других городах.

«"Арсенал" в этом году впервые в своей истории сыграет в еврокубке. Мы все надеемся, что в будущем это будет происходить регулярно. Команде всегда нужны способные футболисты. Уверен, что однажды и вы войдете в основной взрослый состав», - сказал Алексей Дюмин.

На встрече было также отмечено, что на стадионе «Арсенал» запланировано строительство крытого футбольного манежа для занятий академии. Завершить проектные работы запланировано до конца июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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