В Тульской области программу фестиваля «Толстой» усилили спектаклями зарубежных коллективов

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-03T15:15:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Программу фестиваля «Толстой» усилили спектаклями зарубежных коллективов из Болгарии, Латвии, Абхазии, а также участием писательницы из Англии.

- В программе Большой национальный театр из Китая. Специально для фестиваля ставится спектакль по воспоминаниям крестьян д. Ясная Поляна «Пятница», - отметила директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая в ходе итогового заседания оргкомитета театрального фестиваля «Толстой».

Также усилено участие тульских театров: будут показаны 2 спектакля Тульского академического театра драмы и постановка Тульского театра кукол. Сейчас в программе 32 мероприятия.

Напомним, фестиваль пройдет с 4 по 7 июля. Основной площадкой станет музей - усадьба «Ясная Поляна». Также мероприятия пройдут на территории творческого индустриального кластера «Октава» и в Тульском академическом театре драмы.

ИСТОЧНИК KP.RU