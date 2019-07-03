За неделю полицейские в Тульской области выявили более 20 тысяч правонарушений
Большая часть касалась нарушений на дорогах
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С 24 по 30 июня полицейские в Тульской области выявили более 20 тысяч административных правонарушений.
Из них 2 060 – подразделения охраны общественного порядка, 17 929 – сотрудники Госавтоинспекции, 300 – подразделения по вопросам миграции.
При проведении мероприятий в сфере миграции выявлено 3 факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, пресечено 158 правонарушений.
За неуплату штрафа по линии охраны общественного порядка составлено 217 административных протоколов по статье «Неуплата административного штрафа в срок».
ИСТОЧНИК KP.RU