В Богородицком парке запустили аудиогид
Текст аудиогида имеет графическое сопровождение
Фото: Алексей ФОКИН
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В Богородицком парке запустили аудиогид. Он говорит голосом Андрея Болотова, ученого, мемуариста и паркостроителя.
Ученый расскажет слушателям о том, как превратил неприметную местность на берегу реки Уперты в один их лучших парков своего времени. Андрей Тимофеевич раскроет все секреты своего мастерства, поделится интересными историями и удивит особой манерой описывать события.
Текст аудиогида имеет графическое сопровождение в виде акварелей Андрея Болотова и современных фотографий Вадима Разумова.
ИСТОЧНИК KP.RU