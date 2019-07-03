2019-07-03T11:59:25+03:00
Звезды

В Богородицком парке запустили аудиогид

Текст аудиогида имеет графическое сопровождение
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Богородицком парке запустили аудиогид. Он говорит голосом Андрея Болотова, ученого, мемуариста и паркостроителя.

Ученый расскажет слушателям о том, как превратил неприметную местность на берегу реки Уперты в один их лучших парков своего времени. Андрей Тимофеевич раскроет все секреты своего мастерства, поделится интересными историями и удивит особой манерой описывать события.

Текст аудиогида имеет графическое сопровождение в виде акварелей Андрея Болотова и современных фотографий Вадима Разумова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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