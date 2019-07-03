3 июля в Туле сработают электросирены
3 июля с 10.00 начнется плановая комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тульской области.
Звуковые сигналы прозвучат при помощи наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации.
Региональное МЧС просит жителей соблюдать порядок и спокойствие, прослушав передаваемые сообщения, убедиться в прохождении передаваемой информации по радио, телевидению и уличным громкоговорителям.
О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации туляки могут сообщать в ЕДДС муниципальных образований.
ИСТОЧНИК KP.RU