2019-07-03T09:59:27+03:00
Общество

3 июля в Туле сработают электросирены

О работоспособности всех систем оповещения туляки могут сообщать в ЕДДС
Мария ВЛАСОВА
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3 июля с 10.00 начнется плановая комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тульской области.

Звуковые сигналы прозвучат при помощи наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации.

Региональное МЧС просит жителей соблюдать порядок и спокойствие, прослушав передаваемые сообщения, убедиться в прохождении передаваемой информации по радио, телевидению и уличным громкоговорителям.

О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации туляки могут сообщать в ЕДДС муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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