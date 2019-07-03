В Тульской области потушили огонь в квартире до приезда пожарных

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-03T09:27:43+03:00

В результате происшествия пострадал человек

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2 июля в Кимовске на ул. Крылова, д. 8 загорелась квартира в пятиэтажном доме. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 15:41.

Огонь потушили до прибытия на место происшествия пожарно-спасательных подразделений. В результате происшествия пострадал человек, частично закоптилась кухонная мебель. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU