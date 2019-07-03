2019-07-03T09:17:26+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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2 июля в с. Спас-Конино Алексинского района загорелся дом. Сообщение о пожаре на ул. Колхозной поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:41.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 17 минут, пожарные приступили к ликвидации горения.С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия пострадал человек. Обгорел матрас на кровати. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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