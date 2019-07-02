В Туле пройдет летний кубок КВН
Квнщики сыграют два конкурса: приветствие и разминка со зрителями. По итогу будут разыграны 3 кубка и подарочные сертификаты.
В летней серии игр сыграют команды:
- Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Тула
- «Идеально», Тула
- «Задняя парта», Тула
- «КиС», Тула
- «Первые умные комики», Новогуровский
- «Балдеж», Тула
- «Другая жизнь», Алексин
- «Сборная волонтеров Тулы», Тула
Также будет организован мастер-класс от опытных тульских КВНщиков — Екатерины Ивановой («Сборная бывших»), Владимира Пейсахова (Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!») и Ильи Запольского («Сборная Тульской области»). Мероприятие запланировано на площадке неформального образования беседка «Скобочка».
ИСТОЧНИК KP.RU