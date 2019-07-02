2019-07-02T17:19:08+03:00
Общество

В Туле пройдет летний кубок КВН

Юлия КУДЫМОВА
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Квнщики сыграют два конкурса: приветствие и разминка со зрителями. По итогу будут разыграны 3 кубка и подарочные сертификаты.

В летней серии игр сыграют команды:

- Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Тула

- «Идеально», Тула

- «Задняя парта», Тула

- «КиС», Тула

- «Первые умные комики», Новогуровский

- «Балдеж», Тула

- «Другая жизнь», Алексин

- «Сборная волонтеров Тулы», Тула

Также будет организован мастер-класс от опытных тульских КВНщиков — Екатерины Ивановой («Сборная бывших»), Владимира Пейсахова (Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!») и Ильи Запольского («Сборная Тульской области»). Мероприятие запланировано на площадке неформального образования беседка «Скобочка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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