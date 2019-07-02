В Ясногорске полицейскими раскрыта кража из частного дома

2 Июль 17:14 2019-07-02T17:15:01+03:00

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В дежурную часть отдела МВД по Ясногорскому району с заявлением о краже обратился житель районного центра. Из принадлежащего ему дома по улице Льва Толстого совершена кража водяного насоса, металлической раковины, ДВД-проигрывателя, 21 ДВД-диска и мужских ботинок. Причиненный собственнику ущерб составил 10 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления задержан нигде не работающий ранее судимый 55-летний представитель цыганского этноса, проживающий по соседству с заявителем. От него получены признательные показания. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU