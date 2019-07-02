2019-07-02T16:08:05+03:00
Общество

Два туляка задержаны по подозрению в краже шоколада из супермаркета

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»
Юлия КУДЫМОВА
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Из торгового зала магазина, расположенного по улице Московская, совершена кража шоколада. Причиненный ущерб составил 685 рублей. Информация поступила в дежурную часть отдела полиции «Привокзальный» от директора продуктового супермаркета.

Полицейскими при просмотре записей с установленных камер видеонаблюдения была установлена личность злоумышленников. В результате проведенных оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны 19-летний житель поселка Михалково и его ранее судимый 18-летний подельник.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

ИСТОЧНИК KP.RU

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