2019-07-02T16:03:44+03:00
Общество

В Туле задержан подозреваемый в совершении уличного грабежа

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Юлия КУДЫМОВА
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На берегу реки Тулица напротив дома по улице Пробной неизвестный, применив насилие, открыто похитил у пострадавшего толстовку, сумку с продуктами питания и мобильный телефон. Туляк сообщил о происшедшем в дежурную часть Управления МВД по городу Туле.

Причиненный ущерб составил 10 тысяч 500 рублей. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний житель поселка Южный.

Похищенное имущество изъято и будет возвращено собственнику. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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