В Тульской области мотоцикл вылетел в кювет: пострадали двое

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-02T15:54:57+03:00

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В понедельник, 1 июля, в 17:35 на 1 километре автодороги «Суходол-Никулино-Большие пруды» Алексинского района произошло ДТП.

21-летний водитель мотоцикла «Зонгшен», не имея права на управление транспортным средством, по предварительной информации, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил съезд на правую по ходу движения обочину с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и его 20-летний пассажир получили различные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU