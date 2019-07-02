СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-02T15:39:52+03:00

Уверен, что автобус, который мы сегодня передаем вашей академии, позволит комфортно и безопасно посещать турниры в других городах», - сказал глава Тульской области

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Во вторник, 2 июля, на Центральном стадионе Тулы Губернатор Алексей Дюмин передал автобус академии ПФК «Арсенал».

Губернатор подчеркнул, что собственная академия для футбольного клуба – это источник новых талантливых игроков. А для самих ребят – шанс пробиться в большой футбол.

"Арсенал" в этом году впервые в своей истории сыграет в еврокубке. Мы все надеемся, что в будущем это будет происходить регулярно. Команде всегда нужны способные футболисты. Уверен, что однажды и вы войдете в основной взрослый состав», - сказал Алексей Дюмин.

Обращаясь к юным футболистам, глава региона отметил, что академия была создана всего год назад, но уже в прошедшем сезоне ребята показали прекрасный результат и стали лучшими среди сверстников в ЦФО.

«Уверен, что автобус, который мы сегодня передаем вашей академии, позволит комфортно и безопасно посещать турниры в других городах», - сказал Алексей Дюмин.

Директор академии «Арсенала» Александр Гольтяков поблагодарил Губернатора за поддержку и внимание, оказанное центру подготовки юных футболистов.

Также глава региона напомнил, что на стадионе «Арсенал» ведутся масштабные работы по устранению недочетов, выявленных представителями УЕФА, а также подготовка к новому сезону.

Помощник Губернатора Тульской области Дмитрий Яковлев отметил, что в настоящее время устранено порядка 80% недостатков устранены. На стадионе меняют асфальт, въездные ворота, заборы, информационные таблички, благоустраивается прилегающая территория. Ведутся работы по расширению парковки, увеличению VIP-зон на трибунах с заменой сидений, ремонту туалетов и оштукатуриванию близлежащих зданий. Срок завершения работ – 9 июля.

Кроме того, Алексей Дюмин отметил, что на стадионе «Арсенал» запланировано строительство крытого футбольного манежа для занятий академии.

Дмитрий Яковлев сообщил, что ведутся переговоры с инвестором, для манежа предоставлена площадка. Завершить проектные работы запланировано до конца июля.

Губернатор поручил Дмитрию Яковлеву укорить процесс строительства тренировочной базы. Также Алексей Дюмин обратил внимание Дмитрия Яковлева на создание всех необходимых условий для занятий футболом и в других юношеских школах региона.

В настоящее время в составе академии ПФК «Арсенал» занимаются команды 10 возрастов. Это свыше 200 юных футболистов. С каждой командой работают по два лицензированных тренера-педагога.

ИСТОЧНИК KP.RU