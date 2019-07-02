Тульские сельхозпроизводители представят свои достижения на Дне поля
Гостей праздника ждут выставка, мастер-классы, концерт
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В ближайшую субботу, 6 июля, в селе Спасское г. Новомосковска состоится День поля.
Гостей мероприятия ждут концерты творческих коллективов, дегустация фермерской продукции, мастер-класс по сыроварению, катание на лошадях, выставка сельскохозтехники отечественных и зарубежных производителей, оборудования для животноводства.
Для самых маленьких гостей праздника будет организована детская анимация.
Начало в 10.00.
ИСТОЧНИК KP.RU