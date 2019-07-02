2019-07-02T15:23:41+03:00
Общество

Тульские сельхозпроизводители представят свои достижения на Дне поля

Гостей праздника ждут выставка, мастер-классы, концерт
Юлия КУДЫМОВА
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В ближайшую субботу, 6 июля, в селе Спасское г. Новомосковска состоится День поля.

Гостей мероприятия ждут концерты творческих коллективов, дегустация фермерской продукции, мастер-класс по сыроварению, катание на лошадях, выставка сельскохозтехники отечественных и зарубежных производителей, оборудования для животноводства.

Для самых маленьких гостей праздника будет организована детская анимация.

Начало в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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