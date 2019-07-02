Тульские сельхозпроизводители представят свои достижения на Дне поля

СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-02T15:23:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшую субботу, 6 июля, в селе Спасское г. Новомосковска состоится День поля.

Гостей мероприятия ждут концерты творческих коллективов, дегустация фермерской продукции, мастер-класс по сыроварению, катание на лошадях, выставка сельскохозтехники отечественных и зарубежных производителей, оборудования для животноводства.

Для самых маленьких гостей праздника будет организована детская анимация.

Начало в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU