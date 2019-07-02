2019-07-02T15:07:20+03:00
Общество

В Кировском сквере восстановят фонтаны и отреставрироврируют водонапорную башню

Глава администрации Тулы Евгений Авилов провел выездное совещание в Кировском сквере
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Максим ШЕВЧЕНКОФото: Максим ШЕВЧЕНКО
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В Кировском сквере восстановят фонтаны и отреставрируют водонапорную башню. Об этом говорили в ходе выездного совещания под председательством главы администрации Тулы Евгения Авилова. По окончании работ перед туляками предстанет новое современное пространство.

Напомним, в Кировском сквере ремонт состоит из двух этапов. Первый этап выполнят в этом году. Часть сквера, в которой проведут ремонт, станет зоной спокойного отдыха.

Второй этап ремонта запланирован на 2020 год. На оставшейся территории также заменят плитку, освещение, выполнят реконструкцию фонтанного комплекса, установят детские игровые элементы, ограждение по периметру, высадят живую изгородь. Собственник выполнит реконструкцию водонапорной башни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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