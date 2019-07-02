В экзотариуме открылась выставка тульских художников "Молчащий лес"
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В новом здании экзотариума в Центральном парке открылась выставка творческих работ, созданная тульскими художниками в знак поддержки международной кампании "Молчащий лес".
Картины, героями которых являются певчие птицы Юго-Восточной Азии, призваны привлечь внимание к проблеме исчезновения этих удивительных животных и рассказать о кампании которая борется за их жизнь.
Выставка продлится до 31 июля. Осмотр экспозиции входит в стоимость билета.
ИСТОЧНИК KP.RU