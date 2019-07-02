2019-07-02T14:42:10+03:00
Общество

В экзотариуме открылась выставка тульских художников "Молчащий лес"

Юлия КУДЫМОВА
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В новом здании экзотариума в Центральном парке открылась выставка творческих работ, созданная тульскими художниками в знак поддержки международной кампании "Молчащий лес".

Картины, героями которых являются певчие птицы Юго-Восточной Азии, призваны привлечь внимание к проблеме исчезновения этих удивительных животных и рассказать о кампании которая борется за их жизнь.

Выставка продлится до 31 июля. Осмотр экспозиции входит в стоимость билета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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