В Тульской области у двухэтажного дома разрушилась облицовка

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-02T14:11:22+03:00

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2 июля в п. Товарковский на ул. Первомайской разрушилась часть облицовки фасада двухэтажного дома. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:40.

На место происшествия незамедлительно выехали оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях и Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона. Никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU