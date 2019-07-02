В Тульской области у двухэтажного дома разрушилась облицовка
Никто не пострадал
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2 июля в п. Товарковский на ул. Первомайской разрушилась часть облицовки фасада двухэтажного дома. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:40.
На место происшествия незамедлительно выехали оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях и Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона. Никто не пострадал.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU