2019-07-02T12:19:08+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил тульских легкоатлетов с победой

Команда юношей выиграли эстафету 4х100 м
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Алексей Дюмин поздравил тульских легкоатлетов с победой. Леонид Жуков, Иван Костриков, Яков Никулин и Степан Азаров в составе команды в отличном стиле выиграли эстафету 4х100 м на первенстве России по лёгкой атлетике. Соревнования среди юношей и девушек 16-17 лет проходили в Челябинске.

- Золотые медали в эстафетном беге – результат вашей превосходной подготовки и упорства. Своей победой вы укрепили славу Тульской области как спортивного региона. Пусть это достижение придаст вам сил и уверенности для новых свершений, - сказал губернатор Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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