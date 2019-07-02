«Ростелеком» приглашает юных туляков стать участниками конкурса «Классно быть хорошим – 2019!»

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-02T11:14:51+03:00

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«Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел «Классно быть хорошим!», который проводится шестой год подряд. К участию приглашаются дети от 5 до 17 лет.

На конкурс принимаются реальные истории о хороших и добрых поступках, которые совершили дети. Иллюстрации, фото- и видеоработы приветствуются. Все победители, лауреаты и участники конкурса получат дипломы. Три главных победителя конкурса получат комплекты спутникового ТВ, десять призеров, которые займут второе место, получат книги и доступ на образовательные сайты, еще десять участников, занявших третье место, получат книги.

Кроме призеров в основной номинации, жюри, как и в прошлом году, определит победителей в десяти дополнительных номинациях:

«Подари возможность» — номинация для ребят, которые создают возможность чему-то научиться другим детям: ведут кружок, устраивают мастер-классы, занимаются с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

«Классное видео» — в номинации оценивается видеоработа;

«Классное оформление» — в номинации оценивается оформление рассказа о добром поступке, включая презентации;

«Классная история» — литературная номинация, где оценивается не только история, но и литературные достоинства истории;

«Лето добра» — в номинации оцениваются добрые дела, совершенные командой школьников за период летних каникул;

«Добрые дела вместе с родителями» — в номинации оцениваются добрые дела, осуществленные вместе с родителями;

«Улыбнитесь, волонтеры» — номинация для волонтеров;

«Не пройди мимо меня» — в номинации оцениваются истории о спасении животного;

«Журналисты добрых дел» — в номинации оцениваются работы детей, чья активная жизненная позиция, проявившаяся в публикации в СМИ или лично блоге, способствовала бы решению того или иного вопроса;

«Классный учитель» — оцениваются учителя, мотивировавшие учеников целых классов писать работы.

Алексей Ходорыч, главный редактор детского издания «Классный журнал»:

«Задача нашего конкурса добрых дел - побудить детей на добрые поступки, а глобальная цель конкурса - сделать мир и людей добрее. Каждый год читая тысячи работ, которые приходят на конкурс, мы верим, что способствуем реализации своей цели».

Конкурсные работы принимаются до Всемирного дня доброты - 13 ноября 2019 года. Итоги будут подведены в 23-м номере «Классного журнала», который выйдет 6 декабря 2019 года. Торжественное вручение призов победителям конкурса пройдет в Московском дворце пионеров в декабре.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму на сайте журнала (https://www.classmag.ru/dobro2019), прикрепить файл с работой или отправить работу по адресу: 123056, Москва, абонентский ящик 82, «Классный журнал», с пометкой «Классно быть хорошим – 2019!».

«Ростелеком» поддерживает конкурс «Классно быть хорошим!» с 2014 года, когда при поддержке компании детский композитор Григорий Гладков написал гимн конкурса. Послушать гимн в исполнении Театра песни «Талисман» можно по ссылке: https://youtu.be/OZiPGU1XQvo.

ИСТОЧНИК KP.RU