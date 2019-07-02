2019-07-02T11:35:55+03:00
Общество

В Тульской области сотрудники ДПС спасли школьника

Полицейские пересадили ребенка и маму в свой автомобиль и доставили их в больницу
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области сотрудники ДПС спасли школьника. Жительница Тулы поблагодарила майора полиции Сергея Цоя и лейтенанта полиции Геннадия Астапова, написав письмо начальнику УМВД России по Тульской области.

Она рассказала, что ЧП произошло во время похода учащихся образовательного учреждения Тулы на Суворовское водохранилище. Его организовал с 11 по 13 июня родительский коллектив.

- Ночью у моего ребенка 13 лет возникло затруднение с дыханием. Не зная местности, мы поехали в сторону ближайшего населенного пункта и по дороге встретили машину ДПС, - написала тулячка.

Полицейские быстро отреагировали на сложную ситуацию, пересадили ребенка и маму в свой автомобиль и доставили их в больницу. Благодаря действиям сотрудников ДПС помощь ребенку была оказана своевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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