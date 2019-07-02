2019-07-02T10:08:48+03:00
Общество

В Туле судебные приставы закрыли салон красоты на 30 суток

Причиной послужили найденные нарушения санитарных правил
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УФССП России по Тульской областиФото: УФССП России по Тульской области
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В Туле судебные приставы-исполнители по решению суда закрыли салон красоты (пр. Ленина, 85) на 30 суток. Причиной послужили найденные нарушения санитарных правил.

Они касались требований к параметрам искусственной освещенности в зоне наращивания ресниц. Также было установлено, что для работы мастеров не обеспечено 3 типовых набора инструментов, не организовано проведение производственного контроля.

Данные нарушения могут нанести вред здоровью и жизни населения, сообщили в УФССП России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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