В Туле судебные приставы закрыли салон красоты на 30 суток
Причиной послужили найденные нарушения санитарных правил
Фото: УФССП России по Тульской области
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В Туле судебные приставы-исполнители по решению суда закрыли салон красоты (пр. Ленина, 85) на 30 суток. Причиной послужили найденные нарушения санитарных правил.
Они касались требований к параметрам искусственной освещенности в зоне наращивания ресниц. Также было установлено, что для работы мастеров не обеспечено 3 типовых набора инструментов, не организовано проведение производственного контроля.
Данные нарушения могут нанести вред здоровью и жизни населения, сообщили в УФССП России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU