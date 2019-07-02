СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-02T09:39:25+03:00

Угрозы жизни и здоровью для окружающих боеприпасы не представляют

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В Туле на заброшенной территории нашли ящик со снарядами. Для обследования обнаруженных боеприпасов на место выехала инженерно-техническая группа ОМОН.

Сапер группы предметы идентифицировал как лафетопробные (фиктивные) снаряды. Они предназначены для проверки орудий. Признаков и взрывчатых веществ не обнаружено.

Угрозы жизни и здоровью для окружающих не представляют. Все снаряды передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, сообщили в Управлении Росгвардии по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU