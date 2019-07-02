2019-07-02T09:33:35+03:00
Общество

За сутки в Тульской области ликвидировано восемь пожаров

Юлия КУДЫМОВА
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За минувшие сутки в управлением МЧС России по Тульской области организована работа по тушению 8 техногенных пожаров.

Приняты меры по ликвидации последствий:

- пожара в блоке сараев, расположенном по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина; - пожара в автомобиле "ВАЗ-2112", расположенном по адресу: г. Узловая, ул. 14-е Декабря; - пожара в автомобиле "ВАЗ-2114", расположенном по адресу: г. Узловая, ул. Суворова; - пожара в автомобиле "ВАЗ-2111", расположенном по адресу: г. Узловая, ул.14-е Декабря; - пожара в автомобиле "Хендай", расположенном по адресу: г. Узловая, ул.Тургенева; - пожара в доме, расположенном по адресу: Арсеньевский район, д. Белый Колодезь, ул. Хоревка; - пожара в автомобиле "ВАЗ-21099", расположенном по адресу: г. Узловая, ул.Октябрьская; - пожара в кирпичном здании, расположенном по адресу: Дубенский район, п. Пролетарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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