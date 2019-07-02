2019-07-02T09:24:55+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорело кирпичное здание

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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2 июля в п. Пролетарка Дубенского района загорелось кирпичное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:49.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 21 минуту, пожарные приступили к ликвидации горения. С гнем удалось справиться через 4 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако по всей площади сгорела и обрушилась кровля, здание выгорело внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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