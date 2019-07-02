В Тульской области сгорело кирпичное здание
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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2 июля в п. Пролетарка Дубенского района загорелось кирпичное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:49.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 21 минуту, пожарные приступили к ликвидации горения. С гнем удалось справиться через 4 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако по всей площади сгорела и обрушилась кровля, здание выгорело внутри. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU