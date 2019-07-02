Более 17% клещей в Тульской области инфицированы боррелиями и анаплазмой

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-02T09:27:57+03:00

Всего с начала сезона с укусами клещами обратилось 2387 человек, из них детей - 823

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По данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора по Тульской области с 24 по 30 июня по факту присасывания клещей в лечебно-профилактические организации обратилось 197 человек (в том числе детей - 86).

Всего с начала сезона с укусами клещами обратилось 2387 человек (из них детей - 823), что не превышает среднемноголетних значений. Случаи присасывания клещей отмечаются на приусадебных участках, дворовых территориях и в лесополосах, но основная масса присасываний происходит при массовых выездах на природу, когда люди попадают на территории природных очагов обитания клещей, пренебрегая средствами защиты.

За период мониторинга исследовано 1287 проб клещей снятых с людей и 132 пробы из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями – 13,7%, анаплазмой – 3,4%.

Проведены акарицидные обработки 1153,4 га территории Тульской области, в том числе 498 га территория летних оздоровительных учреждений.

Управление напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления. Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (г. Тула, ул. Оборонная, д.114, тел. 37-39-56) с 08-30ч. до 16-00ч. ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.

ИСТОЧНИК KP.RU