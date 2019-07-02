Погода в Туле 2 июля: облачно с прояснениями и +23 градуса
Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба
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2 июля в Туле облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер западной четверти. При грозе его порывы будут достигать 12-17 м/с.
Столбик термометра поднимется днем до +23 ºС. Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU