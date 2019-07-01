2019-07-01T17:58:18+03:00
Общество

В ночь с 3 на 4 июля в Туле стартует ремонт на улице Оборонной

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В Туле стартует ремонт на улице Оборонной. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт дороги будет осуществляться от ул. Советская до ул. Новомосковское шоссе. В связи с тем, что на ряде участков проезжая часть совмещена с трамвайными путями на время проведения ремонта эти участки будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта.

Перекрытие будет на трех таких участках:

1. От улицы Советская до ул. Колетвинова (с возможностью проезда через улицу Войкова);

2. От улицы Колетвинова до ул. Л. Толстого (с возможностью проезда через улицу Тимирязева);

3. От улицы Л. Толстого до ул. Кауля (с возможностью проезда через улицу П. Алексеева).

Ремонт на ул. Оборонной стартует в ночь с 3 на 4 июля с перекрытием для движения автомобилей участка улицы Советская до ул. Колетвинова (с возможностью проезда через улицу Войкова). Проезд автомобильного транспорта на данном участке будет невозможен. Срок ремонта каждого участка составляет порядка 14 дней.

Движение для автомобильного транспорта на всей протяженности улицы будет возможно с 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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