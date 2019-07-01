СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-01T17:39:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Туляков будут привлекать к контролю за ходом ремонтных работ. Такое поручение дал глава городской администрации Евгений Авилов в рамках оперативного совещания.

- Необходимо привлечение к контролю работ не только старших по домам, но и всех активных жителей, которые в этом доме живут, - подчеркнул Евгений Авилов.

По программе «Формирование современной городской среды» в этом году планируется выполнить работы на 58 дворовых территориях и 2 общественных пространствах. По состоянию на 30 июня из 58 территорий, в работе 25.

По проекту «Народный бюджет – 2019» выполнят работы на 47 объектах. По состоянию на 30 июня контракты заключены в отношении 37 объектов, работы начаты на 34 объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU