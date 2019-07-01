3 июля четыре населенных пункта Тулы останутся без воды

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-01T17:06:35+03:00

Остановка водозабора связана с профилактическими работами по подготовке к работе в зимних условиях

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Четыре населенных пункта Тулы останутся без холодной воды с 8.00 3 июля до 8.00 4 июля. Речь о п. Рождественском, д. Рождественка, д. Ульяновка, д. Семеновка. Остановка водозабора связана с профилактическими работами по подготовке к работе в зимних условиях.

Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на АО «Тулагорводоканал».

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU