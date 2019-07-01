2019-07-01T16:50:22+03:00
Общество

Туляки смогут платить 13 рублей за проезд в муниципальном общественном транспорте

Дополнительная скидка в автобусах, троллейбусах и трамваях будет действовать с 1 июля и до конца августа
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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Туляки смогут платить 13 рублей за проезд в муниципальном общественном транспорте. Такая стоимость проезда будет действовать при оплате платежной системой MasterCard с 1 июля и до конца августа.

- С переходом на безналичный расчет туляки и гости города стали чаще пользоваться услугами муниципального транспорта, - отметил директор предприятия МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин. - К примеру, в мае текущего года предприятием перевезено более 300 тысяч пассажиров, что в 4,4 раза больше, чем в предыдущем месяце. Мы уверены, что и данная акция вызовет интерес у горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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