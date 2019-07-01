2019-07-01T16:36:37+03:00
Происшествия

Туляк попался на краже интернет-кабеля

В полиции устанавливаются все обстоятельства данного происшествия
Мария ВЛАСОВА
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Туляк попался на краже интернет-кабеля. В отдел полиции с заявлением обратился инженер организации занимающейся предоставлением доступа к сети Интернет. Мужчина рассказал, что кража была совершена днем с крыши дома по ул. Максима Горького.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС и бойцы Росгвардии по подозрению в совершении преступления задержали безработного ранее судимого за имущественные преступления 24-летнего жителя областного центра.

Молодой человек сознался в содеянном. Похищенное имущество изъято и будет возвращено собственнику. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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