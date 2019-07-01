Двое туляков фиктивно прописали в своих квартирах 10 мигрантов
По этим фактам в полиции проводится процессуальная проверка
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Двое туляков фиктивно прописали в своих квартирах 10 мигрантов. Факты нарушения законодательства выявили участковые уполномоченные полиции.
67-летняя собственница квартиры на ул. Тихмянова фиктивно прописала 5 иностранцев, не предоставив им места для проживания.
40-летний собственник квартиры на ул. Дмитрия Ульянова также фиктивно поставил на миграционный учет 5 иностранцев. По обоим фактам в полиции проводится процессуальная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU