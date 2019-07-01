2019-07-01T14:31:00+03:00
Происшествия

В Туле пенсионер пытался обокрасть Кафедральный собор

В полиции устанавливают обстоятельства данного происшествия
Мария ВЛАСОВА
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В Туле пенсионер пытался обокрасть административное здание Кафедрального собора на улице Льва Толстого. ЧП произошло ночью. Для того чтобы проникнуть внутрь мужчина разбил оконное стекло.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники ППС по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 63-летнего жителя Тулы. Мужчина сознался в содеянном. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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