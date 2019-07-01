2019-07-01T12:58:17+03:00
Общество

Тульский фитнес-центр "Гоголь" попал в поле зрения прокуратуры

Бюджетом Тулы недополучено более 1 млн рублей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тульский фитнес-центр "Гоголь" попал в поле зрения прокуратуры города. При проверке были выявлены нарушения при сдаче отремонтированного нежилого здания бывшего бассейна по ул. Гоголевская, д. 45а, в аренду индивидуальному предпринимателю.

Цена арендной платы была рассчитана как на здание, требующее капитального ремонта, без учета проведенного ремонта класса «люкс». Сейчас здание также сдается в аренду на основании рыночной оценки, произведенной с нарушением примененных коэффициентов, сообщает прокуратура Тульской области.

По требованию прокурора Тулы администрация города проводит новую оценку сданного имущества. Процедура позволит установить объективную цену и рассчитать недополученные бюджетом средства, чтобы потом их возместить. Ситуация оставлена на контроле в прокуратуре Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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