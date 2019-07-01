2019-07-01T12:12:23+03:00
Происшествия

В Центральном парке Тулы нашли потерявшегося ребенка

Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось
Мария ВЛАСОВА
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В Центральном парке Тулы нашли потерявшегося ребенка. О пропаже малыша его мать сообщила на «телефон доверия» УМВД России по Тульской области (32-22-85).

Ребенка нашли в кратчайшие сроки после обращения в полицию. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось, угроз жизни и здоровью нет, сообщили в УМВД России по Тульской области.

Женщина поблагодарила сотрудников отдельного батальона ППС за оказание помощи в поиске ее четырехлетнего сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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